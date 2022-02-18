Три туристических маршрута на особо охраняемых территориях Чувашии создадут в этом году

ТАСС, 18 февраля. Власти Чувашии до конца года намерены создать три новых туристических маршрута на особо охраняемых территориях, в том числе к месту произрастания старейшего в регионе дуба, возраст которого свыше 370 лет. Об этом сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов.

"Предварительно выбраны три объекта для организации туристических маршрутов. Один из них - "Старейшина чувашских дубрав", - сказал собеседник агентства.

Министр уточнил, что речь идет о туристическом маршруте к самому крупному и старому дубу в Чувашии. По оценкам экспертов, возраст дерева следует отсчитывать с 1651 года, то есть в прошлом году оно отметило 370-летний юбилей.

"Это памятник природы регионального значения, природный объект, имеющий культурно-историческое и научное значение. Дуб произрастает в 100 метрах западнее деревни Ильинка, в Ильинском лесничестве", - пояснил Бедертдинов.

Еще один маршрут планируется организовать в Государственный природный заказник республиканского значения "Цивильский сурковый". "Цивильская колония сурков является одной из самых северных колоний сурков в Приволжском федеральном округе и служит научной базой для мониторинговых исследований за этими животными", - добавил министр.

По словам Бедертдинова, еще одним местом для туристического маршрута выбрано озеро Изъяр на территории района Заволжья. "Это озеро расположено в трех км к востоку от поселка Северный. Название озера происходит от марийских слов "изи" и "ер", что означает "маленькое озеро". Озеро находится на территории Государственного природного заказника регионального значения "Заволжский", - уточнил собеседник агентства.