В Башкирии отменили систему QR-кодов в ресторанах, кинотеатрах и ТЦ

УФА, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Башкирии отменили требование предъявлять QR-код при посещении торговых центров, ресторанов, театров, и других общественных мест, а также массовых мероприятий с участием не более 500 человек. Это связано с достижением коллективного иммунитета, написал глава республики Радий Хабиров на своей странице во "ВКонтакте".

"Мы снимаем ограничения с торговых центров, рынков, музеев, театров, кинотеатров, ресторанов, фитнес-клубов, санаториев, гостиниц, салонов красоты и др. С завтрашнего дня посещать все эти учреждения и заведения можно будет без обязательной проверки QR-кода. Такое решение мы приняли сегодня на заседании штаба по коронавирусу. Также с завтрашнего дня можно будет посещать массовые мероприятия всем, не только тем, у кого есть QR-коды. Но ограничения остаются на мероприятия в помещениях закрытого типа, если в зале 500 и более человек", - написал Хабиров.

Он пояснил, что в регионе достигнут необходимый порог коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции - завершили вакцинацию свыше 2,2 млн человек, или 92% от плана. "Следующий аргумент. С 21 февраля, кроме вакцинированных и переболевших, QR-код могут получить и те, у кого в результате исследований обнаружили антитела к коронавирусной инфекции, а само заболевание не подтверждено. Раньше это было возможно только в тех случаях, если ПЦР-тест был положительным", - отметил глава Башкирии.

При этом продолжает действовать масочный режим, на входе в общественные места посетителям все также будут измерять температуру, резюмировал Хабиров.

По данным Минздрава региона, по состоянию на 18 февраля коронавирус подтвержден у 181 612 человек, новых случаев 4 504. Всего выздоровели 148 711 человек, стационарно лечатся 335, амбулаторно - 27 545. Количество умерших увеличилось за сутки на 18 и составило 5 021 человек.