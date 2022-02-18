Число бюджетных мест по педспециальностям в колледжах Кировской области вырастет на 27%

КИРОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Число бюджетных мест по педагогическим специальностям в учебных заведениях среднего профессионального образования Кировской области увеличится в 2022 году на 27%, сообщила в пятницу ТАСС министр образования региона Ольга Рысева.

Ранее глава региона Игорь Васильев отмечал, что в области в последние годы по нацпроекту строят новые школы и детские сады, в связи с чем растет потребность в педагогических кадрах.

"Министерством образования Кировской области ежегодно проводится работа по увеличению контрольных цифр приема на обучение по программам среднего профессионального образования. В 2022 учебном году контрольные цифры приема в целом по области по педагогическим специальностям увеличены на 200 мест: в 2022 году - 920 мест, в 2021 году - 720 мест. Так, на 2022 год для приема по специальности "Дошкольное образование" планируется 370 мест, по специальности "Преподавание в начальных классах" - 325 мест", - рассказала Рысева.

Она также отметила, что регион направил в Министерство науки и высшего образования РФ ходатайство о выделении дополнительных 150 мест по программам бакалавриата по очной форме обучения. Ранее Рысева сообщала ТАСС, что в 2021-2022 учебном году количество бюджетных мест на обучение по педагогическим специальностям в Вятском государственном университете увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 18%. Новые места появились по специальностям "Математика, информатика", "Информатика, физика", "Специальное дефектологическое образование. Логопедия". При этом, по словам Рысевой, больше всего в школах региона не хватает учителей иностранного языка, математики, начальных классов, русского языка и литературы.