В Башкирии в 2022 году закупят 85 автомобилей для медучреждений

УФА, 18 февраля. /ТАСС/. Медучреждения Башкирии получат 85 автомобилей для перевозки пациентов, медработников и для других целей в 2022 году. На их приобретение выделено почти 106 млн рублей. Годом ранее было приобретено 77 единиц автотранспорта, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики в пятницу.

"В 2021 году в медорганизации первичного звена поставлено 77 единиц автотранспорта на общую сумму 83,9 млн рублей. В 2022 году приобретено 85 единиц на общую сумму 105,9 млн рублей. Они будут использоваться для доставки пациентов в больницы и медиков в места проживания больных, перевозки биоматериалов для лабораторных исследований, доставки лекарств", - говорится в сообщении.

В перечне 37 автомобилей, предназначенных для доставки пациентов в медучреждения, и 48 - для неотложной помощи, то есть перевозки медиков. Всего до 2025 года запланировано направить порядка 670 млн рублей на эти цели, при этом проблема нехватки автотранспорта актуальна во всем первичном звене, уточнили в Минздраве. В среднем срок службы автомобиля, в зависимости от условий эксплуатации, варьируется от трех до семи лет. Всего в республике используется более 650 единиц транспорта для оказания первичной медико-санитарной помощи.