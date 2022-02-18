В Карелии сняли ограничения по числу участников публичных мероприятий

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Карелии отменили все ограничения по количеству участников массовых мероприятий. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства региона.

"С сегодняшнего дня проведение в Карелии спортивных, публичных, зрелищно-развлекательных и других массовых мероприятий, в том числе торжественных и траурных, разрешается без ограничения числа участников. Обязательным остается требование по соблюдению социального дистанцирования и использованию средств индивидуальной защиты - масок", - говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе отменили ограничения по наполняемости залов для театров, концертных залов, кинотеатров и спортивных арен. Для предприятий без паспорта коллективного иммунитета также больше необязательно переводить на дистанционный формат работы сотрудников старше 45 лет, которые не прививались и не переносили COVID-19 в течение последних шести месяцев.

В Карелии, а также в Севастополе, Санкт-Петербурге и Мурманской области уровень коллективного иммунитета превышает 80%.

По данным Минздрава Карелии, в республике за время пандемии выявили 117 009 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 912 человек, из которых не были вакцинированы 866. В ковидных стационарах получают лечение 1 130 пациентов, доля свободных коек составляет 13,3%. Выздоровели за все время 108 559 пациентов, умерли 1 377. В республике также частично приостановлено оказание плановой медицинской помощи, а детям и подросткам с хроническими заболеваниями разрешено выйти на дистанционное обучение до конца марта.