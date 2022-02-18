Колледжам Башкирии ежегодно будут выделять по 500 млн рублей на модернизацию оснащения

УФА, 18 февраля. /ТАСС/. Проект модернизации материально-технической базы колледжей учрежден в Башкирии. До 2030 года на оснащение учреждений передовым оборудованием будет выделено 4 млрд рублей. Также для 10 лучших преподавателей системы среднего профобразования введут гранты по 600 тыс. рублей, сообщила пресс-служба главы республики в пятницу.

"Мы приняли решение сделать проект по модернизации материально-технической базы колледжей, оснащению их передовым оборудованием. На эти цели до 2030 года мы направим 4 млрд рублей - по 500 млн рублей ежегодно. <…> Мы понимаем, что система среднего профессионального образования сегодня нуждается в опытных, квалифицированных наставниках и мастерах. Мы поддержим наших лучших педагогов. В этом году мы учредим гранты преподавателям, мастерам производственного обучения. Ежегодно 10 лучших из них получат по 600 тыс. рублей", - приводятся в сообщники слова главы региона Радия Хабирова.

Также ежегодно пять победителей конкурса на обновление материально-технической базы колледжей будут получать из бюджета республики по 30 млн рублей. Масштабная программа приурочена к Году модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий, который объявлен в Башкирии в 2022 году, отметил глава республики.

По данным властей, в регионе 96 колледжей с 41 филиалом, в которых обучаются 104 тыс. студентов. Подготовка кадров осуществляется по 136 специальностям и 80 рабочим профессиям.