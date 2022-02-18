В одном из районов Псковской области ввели карантин по бешенству животных

ПСКОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области ввели карантин по бешенству животных на территории Островского района, где был выявлен дикий енот, зараженный этим вирусом. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"В Островском районе введен карантин по бешенству. Зараженное животное было выявлено на территории личного подворья в деревне Рублево Островского района. Енот пробрался во двор, где его загрызла собака. Хотя енот на вид был абсолютно здоровым, хозяин подворья обратился к ветеринарным специалистам, которые отобрали патологический материал и доставили в лабораторию. Лабораторные исследования установили бешенство", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, карантин введен на 60 дней на территории личного подворья и прилегающей территории в радиусе одного километра. "Там проводятся все необходимые мероприятия по профилактике бешенства среди домашних животных. Собака бешенством не успела заразиться", - говорится в сообщении.