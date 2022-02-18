В Тюменской области за месяц удвоилось число суточных тестирований на ковид

ТЮМЕНЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Количество суточных тестирований на коронавирус за месяц удвоилось в Тюменской области. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

"В настоящее время в Тюменской области в сутки проводится более 11 тыс. исследований. В сравнении с аналогичным периодом января количество тестирований выросло в два раза. Максимальное количество тестирований в день в начале февраля достигало 20 тыс.", - сказали в инфоцентре.

Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не превышает 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию. Исследования проводятся на базе лабораторий государственных медорганизаций, а также в частных лабораториях. "Всего в регионе работают 24 лаборатории. Охват тестированием за последние семь дней составил 811 на 100 тыс. населения, при установленном показателе не менее 300. По количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию на 100 тыс. населения Тюменская область входит в топ-15 субъектов РФ и занимает седьмое место", - сказали в инфоцентре.

За минувшие сутки зарегистрировано 2 379 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 145 580 случаев, выздоровели 93 142 человека, полный курс вакцинации прошли 1 060 545. Развернуто 2 470 коек, из которых свободно 13,9%.