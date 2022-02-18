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Севший в Пулково самолет вылетел в Мурманск

Борт ранее совершил внеплановую посадку из-за непогоды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Сибирь", севший ранее на запасной аэродром Санкт-Петербурге из-за плохих погодных условий, вылетел в Мурманск. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота северной столицы".

"Аэропорт Пулково в качестве запасного принял самолет, летевший из Москвы в Мурманск. Причина - погодные условия в Мурманске. После улучшения погодных условий в Мурманске самолет вылетел по маршруту", - рассказали агентству в пресс-службе.

Рейс S7-1229 вылетел из аэропорта Домодедово в Мурманск в 13:09, в полете экипаж принял решение о посадке на запасной аэродром в Петербурге. Самолет покинул Пулково в 18:21, его прибытие в Мурманск ожидается в 19:45.

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