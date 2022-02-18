Базу пляжных видов спорта намерены создать на западе Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Строительство жилого комплекса и создание базы пляжных видов спорта запланировано на западе Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе министерства экономического развития республики.

"Развитие курортной инфраструктуры в западной части Крыма является одной из важных задач по привлечению инвестиций в республику. На территории одного из поселков в Черноморском районе будет создана спортивно-туристическая база пляжных видов спорта", - сообщила вице-премьер - министр финансов республики Ирина Кивико.

Плановый объем инвестиций составит порядка 70 млн рублей. Проект будет реализован в несколько этапов, первый планируется завершить к 2023 году, а полностью ввести комплекс в эксплуатацию - в 2025 году, уточняется в сообщении.

"В частности, планируется создание рекреационной зоны для отдыха и занятия пляжными видами спорта, состоящей из гостиницы, палаточного городка и кемпингов, полей для пляжного футбола и волейбола", - говорится в сообщении.

Также утвержден проект по строительству жилого комплекса в Евпатории. Инвестор планирует построить современный жилой комплекс и торговый центр. Предполагается размещение спортивной зоны, озеленение территории, создание парковочных мест. Планируемый объем инвестиций по проекту - порядка 2,7 млрд рублей.