В Москве планируют реконструировать кордодром

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Реконструкцию крупнейшего московского кордодрома на улице Красного Маяка планируют начать в ближайшее время. Об этом сообщил в пятницу на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Скоро начнем реконструкцию крупнейшего московского кордодрома (асфальтированная или бетонированная круглая площадка, которая обнесена проволочной сеткой и предназначена для испытаний кордовых авиамоделей - прим. ТАСС) на улице Красного Маяка. Несколько поколений москвичей учились тут собирать и запускать летательные аппараты. Кордодром находится рядом со спорткомплексом, полузаброшенным футбольным полем и остатками фундамента лыжной базы", - написал мэр.

Он уточнил, что на кордодроме после реконструкции можно будет проводить соревнования и массовые мероприятия. "Для этого сделаем боксы, трибуны и сцену. А для учебы, создания и ремонта авиамоделей - одноэтажный павильон с конференц-залом и библиотекой", - пообещал Собянин.

По его словам, сначала территорию расчистят и объединят все объекты в единое пространство. "Сделаем несколько площадок: для скоростных и гоночных моделей, пилотажных моделей, воздушного боя, для гоночных дронов", - заключил он.

При этом в декабре 2021 года сообщалось, что жители столицы высказали свое мнение о проекте модернизации кордодрома на улице Красного Маяка, его поддержали 75% проголосовавших в проекте "Активный гражданин". Горожане одобрили создание кластеров для двух авиамодельных кружков, конференц-зала и библиотеки. Также они положительно высказались о появлении на данной территории семи кордодромных площадок с трибунами для тренировок и соревнований.