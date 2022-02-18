{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Центр Гамалеи не зафиксировал побочных эффектов у подростков после вакцинации от ковида

В ближайшее время правительство выпустит распоряжение о закупке еще большой партии вакцины для подростков

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Более 60 тыс. подростков от 12 до 17 лет в России вакцинировались от коронавируса, никаких побочных эффектов не зафиксировано, сообщил в пятницу директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Провакцинировано вакциной, которая используется для детей 12-17 лет, более уже 60 тыс. детишек и подростков. И никаких нареканий и никаких побочных эффектов не зафиксировано", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-1".

По словам Гинцбурга, в ближайшее время правительство РФ выпустит распоряжение о закупке еще большой партии вакцины для подростков.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
Пандемия COVID-19
Первые две фазы исследований поливалентной вакцины от ковида могут закончиться к сентябрю
Как сообщил директор Центра им. Гамалеи, идет набор добровольцев для этого исследования
Читать полностью