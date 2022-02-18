Минюст добавил в реестр СМИ-иноагентов две организации

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минюст РФ в пятницу добавил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Новогодний выпуск" и ООО "Процесс 2021", следует из информации на сайте министерства.

ООО "Новогодний выпуск" создано раннее внесенными в реестр СМИ-иноагентов Андреем Алексеевым, Иваном Беляевым и Еленой Владыкиной. ООО "Процесс 2021" учреждено также включенным в реестр юрлицом Istories fonds, зарегистрированным в Латвии (издание "Важные истории").