"Спутник V" применят для ревакцинации жителей Мехико в возрасте от 18 до 29 лет

МЕХИКО, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Мехико решили использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в качестве бустера для молодых жителей города. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в онлайн-формате Эдуардо Кларк, отвечающий за развитие цифрового правительства мегаполиса.

"С 21 февраля мы начнем вкалывать бустерные дозы жителям в возрасте от 18 до 29 лет <...>, - сказал он. - Мы будем применять вакцины "Спутник V" и AstraZeneca, чтобы люди могли выбрать, что им лучше подходит".

Ранее первый компонент российского препарата использовался в Мехико для ревакцинации населения в возрасте от 30 до 49 лет. К настоящему времени 97% - 7,3 млн - жителей столицы старше 15 лет прошли полный курс вакцинации, из них 4,23 млн уже получили бустерную дозу необходимых препаратов.

С февраля 2020 года в Мехико было выявлено 1,31 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 54,75 тыс. заболевших ковидом. На протяжении последних недель темпы распространения инфекции в городе сокращаются, а загрузка больниц к настоящему времени снизилась до 15%.