В Ростовской области подготовили ПВР на 3 274 места для размещения жителей ДНР и ЛНР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области подготовили пункты временного размещения (ПВР), рассчитанные на 3 274 места, для размещения граждан ДНР и ЛНР. Об этом в пятницу сообщили журналистам в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.

"Для размещения граждан ДНР и ЛНР подготовлены пункты временного размещения. ПВР планируется развернуть на базе имеющихся оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха, всего на 3 274 места. В ближайшие часы количество мест для размещения планируется увеличить до 10 тыс.", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в дальнейшем увеличение количества мест размещения прибывающих граждан будет осуществляться с учетом развития ситуации. В местах размещения организовано питание и медицинское обслуживание.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что в области введен режим повышенной готовности.

"В правительстве Ростовской области состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На заседании комиссии принято решение ввести на территории Ростовской области с 18.02.2022 режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.