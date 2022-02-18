СК предложит меры по повышению эффективности работы закона при нападениях на полицию

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать судебную практику и разработать предложения по повышению эффективности применения закона в случаях нападения на правоохранителей, сообщается на сайте ведомства.

Накануне два пассажира московского метро на станции "Тульская" избили двух полицейских в ответ на требование пройти в комнату полиции для установления личности. Они арестованы, им грозит до пяти лет лишения свободы.

"В связи с тем, что совершенное преступление вызвало большой общественный резонанс, принимая во внимание, что подобные противоправные действия не единичны, а совершаются все чаще, с целью их предотвращения и защиты от преступных посягательств правоохранителей, выполняющих свой долг, Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следственного комитета проанализировать судебную практику по данной категории уголовных дел и выработать необходимые предложения законодателю о повышении эффективности применения закона", - сообщает СК.