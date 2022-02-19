На Шантарских островах планируют создать музей китобойного промысла

ХАБАРОВСК, 19 февраля. /ТАСС/. Первый в России музей китобойного промысла решили создать на Шантарских островах в Охотском море. В экспозицию войдет найденное на архипелаге оборудование, предположительно использовавшееся китобоями в XIX веке, сообщил ТАСС в субботу, во Всемирный день кита, руководитель дирекции государственных природных заповедников и национальных парков "Заповедное Приамурье" Владимир Андронов.

"На острове Большой Шантар - самом крупном на архипелаге - в последние годы обнаруживали артефакты, связанные, как мы предполагаем, с китобойным промыслом. Их накопилось немало, и возникла идея создать музей китобойного промысла", - сказал Андронов. По задумке авторов, экспонаты будут напоминать людям о варварской добыче китов, которая продолжалась у берегов Хабаровского края до середины ХХ века и чуть не привела к полному истреблению популяции этих млекопитающих.

Шантарские острова - архипелаг на севере Хабаровского края, примерно в 1,5 тысячах километров от Хабаровска. Это одно из немногих мест в мире, где с берега можно увидеть китов: летом сюда приплывают гренландские киты, японские гладкие киты, финвалы, горбатые, серые и другие виды. Были случаи, когда в заливе видели сразу 20 особей, а один из сотрудников "Заповедного Приамурья" за два дня зафиксировал 156 встреч с китами.

Сейчас Шантарские острова и прилегающая к ним акватория защищены статусом национального парка. Однако с середины XIX столетия этот район был одним из основных участков добычи китов в северной части Тихого океана.

По данным историков, возле Шантар работало около 250 китобойных судов, команды которых ежедневно убивали до 50 китов. Тогда китобои орудовали на деревянных парусниках и кораблях с паровыми машинами. Особый интерес для них представлял гренландский кит - он не слишком быстрый, а его тело после гибели не уходит на дно из-за больших запасов жира. Добыча этого вида была очень выгодной, что сильно подорвало охотоморскую популяцию, и сейчас она находится под угрозой исчезновения.

Музей-парусник

Здание музея на Большом Шантаре хотят сделать в виде парусника. Это должно быть крепкое сооружение, способное выдерживать бушующие у островов шторма. Еще его нужно защитить от многочисленных медведей, обитающих на архипелаге. "Внутри предполагается сделать отсеки, похожие на те, что были в старых парусных судах. Там планируется разместить найденные артефакты с информационными табличками, фотоэкспозиции, рассказывающие об истории освоения Шантар", - сказал Андронов.

На Большом Шантаре в разное время нашли локомобиль немецкого производства - мобильную паросиловую установку для приведения в движение каких-либо механизмов, колеса от него, а еще жиротопки, в которых могли вытапливать китовый жир на предположительно китобойном заводе и, возможно позднее, в советское время, жир нерп и других морских животных в работавшем тогда колхозе. "Обнаружили старые кирпичи с выдавленными клеймами из разных уголков мира - из города Престон в Шотландии, поселения Уоллботл под Ньюкаслом в Англии, из Америки", - сказал Андронов.

Эскиз будущего музея сделал член Союза художников РФ Александр Сучков, который занимается созданием музеев на Дальнем Востоке. Чтобы понять, каким должен быть шантарский музей, художник три месяца провел на островах. Вместе с коллегами из "Заповедного Приамурья" он исследовал южную и северную части острова - в частности одну из бухт губы Якшина, где мог находиться китобойный завод середины XIX века.

Неопровержимых доказательств того, что на Большом Шантаре был китобойный завод, пока нет. Но найденные артефакты, а также сохранившиеся изменения ландшафта дают основания полагать, что такое предприятие могло существовать. Примерно на этом месте и хотят создать музей. "Съемка с квадрокоптера показывает углубление от моря на берег, где, возможно, был установлен деревянный настил, по которому тушу кита вытаскивали на берег. Видны сохранившиеся очертания складов и похожих на окопы холмиков, которые могли быть ледниками для хранения мяса и жира", - уточнил Сучков.

В пользу версии о существовании предприятия по разделке китов на острове говорит и обнаруженная узкоколейка. "В бухте губы Якшина есть рельсы, уходящие с берега в море. Мы их оттащили выше, чтобы их не унесло. Узкоколейка находится между двумя парами рвов, дно которых было выстлано деревом. Возможно, в эти рвы складывали китовое мясо при разделке", - рассказал специалист по развитию туризма "Заповедного Приамурья" Виктор Маташов.

Восстановить историю

Музей китобойного промысла на Шантарах станет первым подобным в России. Его созданием ученые и экологи хотят обратить внимание на то, к чему может привести хищническое отношение к природе. "История добычи китов у Шантарских островов очень поучительна. Еще чуть-чуть и потеряли бы популяцию. Такой музей - и память, и назидание", - считает Андронов.

Планируемый музей может заинтересовать и туристов. Шантары становятся популярнее у путешественников. За последний год турпоток увеличился более чем в полтора раза, и в 2021 году острова посетили почти 500 человек. Но ученым важно соблюсти баланс между развитием туризма и сохранением важных для редких китов мест.

Кроме того, в перспективе сотрудники "Заповедного Приамурья" хотят восстановить все этапы истории Шантарских остров, включая их открытие, крупные кораблекрушения, добычу китов, создание и ликвидацию поселения. Для этого могут восстановить один из домов, который также станет музеем.

Всемирный день кита

Ежегодно 19 февраля отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день кита. Он учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия ввела запрет на китовый промысел. Этот день служит напоминанием о том, что даже самые крупные млекопитающие планеты нуждаются в защите.