Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США в связи с пандемией

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден продлил в стране режим чрезвычайной ситуации, который был введен в марте 2020 года из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома.

Как констатируется в документе, 13 марта 2020 года предыдущий американский лидер Дональд Трамп "объявил о чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией COVID-19". Данный режим уже был продлен Байденом в феврале 2021 года. "Пандемия нового коронавируса продолжает представлять значительную угрозу для здоровья общественности и безопасности страны", - подчеркивается в заявлении. В связи с этим указанное положение "должно сохраняться и после 1 марта 2022 года".

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 78,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 933,7 тыс. человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.