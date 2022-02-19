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Студенты свердловских колледжей смогут вернутся к очному обучению с 21 февраля

С 17 февраля на очную учебу вышли школьники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Ученики профессиональных образовательных учреждений в Свердловской области смогут вернутся с дистанционного обучения, объявленного ранее из-за коронавируса, с 21 февраля. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

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Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что с 17 февраля ученики первых-восьмых классов смогут выйти на учебу в школы. А вот ученики государственных колледжей остаются на дистанционном обучении.

"Пункт 19-1 признать утратившим силу", - говорится в указе с уточнением, что документ вступает в силу с 21 февраля. В указанном пункте говорится о дистанционном обучении для школ, техникумов и колледжей в Свердловской области.

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за все время пандемии выявили более 308 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 207 тыс. человек, 10 178 умерли.

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