Русский дом в Пномпене передал гуманитарную помощь камбоджийскому госпиталю

ХАНОЙ, 19 февраля. /ТАСС/. Госпиталь Бати в провинции Такео получил гуманитарную помощь от Русского дома в Пномпене. Об этом сообщила ТАСС в субботу директор Русского дома в Пномпене, руководитель представительства Россотрудничества в Камбодже Ирина Цацулина.

"Команда Русского дома побывала в гостях в Региональном госпитале Бати, который испытывает острую нехватку в инвентаре и медицинском оборудовании. Мы передали в дар больнице три кресла-коляски для маломобильных пациентов, медицинские маски и дезинфицирующий раствор для обработки помещений", - отметила руководитель представительства Россотрудничества.

По ее словам, благотворительные и гуманитарные акции - одно из важнейших направлений работы Русского дома в Пномпене. "Помощь нуждающимся, а это в первую очередь дети, пожилые люди и пациенты больниц, отражает добрые традиции дружбы между Россией и Камбоджей", - сказала директор Русского дома.

Главный врач Регионального госпиталя Бати Сау Чантха подчеркнул, что лечебное учреждение очень ценит помощь друзей из России. "Благодаря таким акциям улучшается качество жизни наших пациентов. А еще нам очень приятно, что с каждым годом растет количество молодых людей, которые мечтают стать врачами, и что осуществить эту мечту помогает Россия, ведь ежегодно правительство РФ выделяет Камбодже квоты на обучение в медицинских вузах", - отметил он.

Помощь Региональному госпиталю Бати уже не первая гуманитарная акция представительства Россотрудничества в Камбодже за последние месяцы. В декабре по случаю новогодних и рождественских праздников была передана гуманитарная помощь детскому дому в провинции Мондолькири. Ранее Русский дом оказал практическую помощь в борьбе с распространением заболевания COVID-19 крупнейшей в Камбодже детской больнице "Кантха Бопха", передав ей в дар партию дезинфицирующего раствора.