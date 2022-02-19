Якутия готова принять 1,5 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР - глава региона

ТАСС, 19 февраля. Власти Якутии готовы принять и разместить в регионе до 1,5 тыс. беженцев из Донецкой народной республики и Луганской народной республики, заявил глава республики Айсен Николаев на отчетно-выборной конференции якутского регионального отделения "Единой России".

"Якутия готова принять не менее 1,5 тыс. беженцев из ЛНР и ДНР. Крупнейшие компании региона "Алроса", "Эльгауголь" и "Колмар" готовы принять людей, оказать помощь и поддержку в размещении семей с Донбасса и решении вопросов трудоустройства. Уверен, что и другие компании поддержат этот посыл, и в случае необходимости мы окажем всю необходимую помощь братскому народу", - передает слова Николаева пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия).

Уточняется, что пункты размещения развернут в районах Южной Якутии. В 2014 году регион также принимал жителей Донбасса.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Информация о погибших не поступала, ранен один мирный житель, обстрелами повредило несколько объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию.