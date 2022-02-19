Архангельская область готова принять 300 беженцев из ЛНР и ДНР

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Порядка 300 беженцев из Донецка и Луганска готова принять Архангельская область. Об этом сообщила в субботу пресс-служба областного правительства.

"В настоящее время в регионе готовы принять не менее 300 беженцев из ДНР и ЛНР. Для этого созданы необходимые резервы. На сегодняшний день места размещения определены непосредственно в Архангельске", - говорится в сообщении.

Председатель областного правительства Алексей Алсуфьев уточнил, что регион готов разместить беженцев в учреждениях социальной защиты, пунктах временного пребывания граждан. "Совместно с региональным управлением МЧС мы подготовили список потенциальных пунктов размещения беженцев", - добавил он.

Донецкая и Луганская народные республики на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявили 18 февраля об организации выезда населения в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь федерального центра. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тыс. рублей. В область прибыли врио главы МЧС Александр Чуприян и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.