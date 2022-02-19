Молодежный актив "Единой России" прибыл в Ростовскую область для помощи жителям ДНР и ЛНР

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Группа молодежного актива от "Единой России" прибыла в Ростовскую область для помощи жителям, эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила пресс-служба партии в субботу.

"Сводная группа "Единой России", которая сформирована из представителей штабов "Мы вместе", МГЕР, "Молодежки ОНФ" и "Волонтерской роты", прибыла в Ростовскую область для помощи эвакуированным жителям Донецка и Луганска", - говорится в сообщении.

Координатор "Единой России" по молодежной политике Игорь Кастюкевич отметил, что сейчас важно объединить ресурсы для помощи жителям ДНР и ЛНР. "Проговорили алгоритм совместной работы с региональным исполкомом "Единой России" - 64 человека из числа участников команды "Молодежка ОНФ" включаются здесь для помощи. Уже сформирован Молодежный волонтерский корпус на более чем 200 человек из МГЕР, "Молодежки ОНФ" и волонтерской роты. Мы вместе", - сказал он.

Кастюкевич отметил, что ему также поступают звонки от друзей по конкурсу "Лидеры России" и коллег из Госдумы, которые спрашивают, чем могут быть полезны. "Вот именно такие ситуации и показывают, кто чего стоит, и что мы - народ, в генах которого защита, а не нападение. Созидание, а не агрессия, как бы кому ни хотелось думать или преподносить все иначе. И да - мы своих в беде не бросаем!" - подчеркнул координатор "Единой России" по молодежной политике.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.