Южная Осетия готова принять группу детей-сирот из ДНР

ЦХИНВАЛ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Южной Осетии готовы принять группу детей-сирот из Донецкой народной республики, где в последние дни наблюдается обострение ситуации и власти объявили эвакуацию населения. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.

"Состоялся телефонный разговор президента республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. Анатолий Бибилов отметил, что с большим беспокойством наблюдает за эскалацией напряженности вокруг республик Донбасса и высказал слова поддержки народам ДНР и ЛНР. <…> Он предложил помощь Денису Пушилину, подчеркнув, что Южная Осетия готова принять группу детей-сирот", - говорится в сообщении.

Соответствующие указания даны ряду министерств Южной Осетии, добавили в пресс-службе. Предложение о помощи будет направлено и руководству Луганской Народной Республики.

В пятницу главы Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.