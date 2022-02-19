Тульская область готова принять для размещения около 500 детей из ДНР и ЛНР

ТУЛА, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Тульской области готовы разместить на базах отдыха около 500 детей, эвакуируемых с территорий Донецкой и Луганской народных республик. Также прорабатывается вопрос размещения взрослых граждан и их трудоустройства, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"Уже проработан вопрос размещения детей беженцев. По словам министра труда и социального развития Тульской области Андрея Филиппова, на базах отдыха региона возможно принять порядка 500 детей. <...> Поручено проработать перечень вакансий для прибывающих. Главам администраций муниципалитетов председатель правительства [региона Валерий Шерин] поручил подключиться к работе по всем направлениям на вверенных им территориях", - говорится в сообщении.

Рассматриваются варианты размещения людей в учреждениях образования и социальной сферы, а также на объектах туристической инфраструктуры. Эти темы обсуждались в субботу на совещании, которое провел Шерин по поручению губернатора Алексея Дюмина. "На территории страны уже находятся беженцы из ДНР и ЛНР. Важно оказать им своевременную помощь", - глава облправительства.

В пресс-службе отметили, что в регионе начался сбор гуманитарной помощи Ростовской области, куда прибывает большинство беженцев. "В состав груза войдут продовольственные товары, в том числе овощи, крупы, консервы, кондитерские изделия, а также непродовольственные, включая антисептики. По словам председателя комитета Тульской области по региональной безопасности Сергея Косова, сейчас прорабатывается порядок сбора, укомплектования и транспортировки помощи", - добавили в пресс-службе.

Донецкая и Луганская народные республики на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявили 18 февраля об организации выезда населения в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь федерального центра. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тыс. рублей. В область прибыли врио главы МЧС Александр Чуприян и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.