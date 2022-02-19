Москалькова заявила о готовности оказывать помощь эвакуированным из ДНР и ЛНР

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о готовности в рамках своей компетенции оказывать помощь эвакуированным из ДНР и ЛНР. Об этом она сообщила в субботу на своей странице в Instagram.

"Идет эвакуация женщин и детей из ДНР в Ростовскую область. Очень хорошо, что российские власти быстро отреагировали на просьбы людей, которые оказались в опасности. Звонки с просьбами о помощи поступают и мне лично. Готова оказать в рамках своих полномочий всю необходимую помощь, в том числе бесплатные юридические консультации, гуманитарную помощь", - написала Москалькова.

Она добавила, что телефон горячей линии уполномоченного 8-800-707-56-67 работает круглосуточно, и заверила, что ни одна просьба не останется без ответа.

"Я также обратилась с просьбой о мониторинге и в случае необходимости незамедлительной помощи к коллегам-уполномоченным в регионах", - добавила Москалькова.