Брянская область готовится принять 500 беженцев из ДНР и ЛНР

ТАСС, 19 февраля. Власти Брянской области заявили о готовности разместить около 500 человек, эвакуируемых из Донецкой и Луганской народных республик. Для них готовятся места в оздоровительных лагерях региона с предоставлением питания и медобслуживания, сообщила в субботу пресс-служба областного правительства.

"В правительстве Брянской области разработаны меры по готовности к приему и размещению беженцев из ДНР и ЛНР. Для этих целей на базе имеющихся оздоровительных лагерей, санаториев будут подготовлены пункты временного размещения. В настоящее время идет подготовка учреждений на 500 мест", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в местах размещения организуют питание и медицинское обслуживание.

Донецкая и Луганская народные республики на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявили 19 февраля об организации выезда населения в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь федерального центра. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тыс. рублей. В область прибыли врио главы МЧС Александр Чуприян и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.