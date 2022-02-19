Чуприян заверил беженцев из Донбасса, что МЧС РФ окажет им всю необходимую помощь

МАТВЕЕВ КУРГАН /Ростовская область/, 19 февраля. / ТАСС/. Врио главы МЧС России Александр Чуприян совершил облет пунктов пропуска и проверил работу мобильных городков жизнеобеспечения, развернутых в приграничной с ДНР и ЛНР зонах для беженцев, пересекающих границу РФ. Он заверил жителей Донбасса, вынужденно покинувших свои дома, что МЧС России окажет им всю необходимую помощь.

"Мы не оставим вас в беде, вся необходимая помощь вам будет оказана. Мы сделаем все, чтобы вы чувствовали себя комфортно", - сказал Чуприян на встрече с беженцами, которые в городке жизнеобеспечения ждут отправки в стационарные пункты размещения.

"Ваше решение уехать было правильным. Здесь вы не одни, мы с вами, вся Россия с вами", - добавил он.

Городок жизнеобеспечения состоит из больших надувных модулей, где беженцы могу отдохнуть в ожидании автобусов, которые их доставляют в стационарные пункты временного размещения. Сейчас в нем находятся 243 человека, включая 81 ребенка. "Мне принципиально важно, чтобы вы понимали, когда и по каким ПВР их распределяют. Для этого должно быть выстроено четкое взаимодействие с оперативным штабом в Ростове-на-Дону. Эти люди не с курорта едут и не на курорт, у них трагедия, им и так тяжело", - сказал Чуприян подчиненным.

Два городка жизнеобеспечения развернуты силами Донского спасательного центра МЧС России в районе пунктов пропуска Весело-Вознесенка и Матвеев Курган. В них проводится регистрация всех прибывающих для последующего их распределения по стационарным ПВР.