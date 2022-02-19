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Кризис на Украине

Курская область готова принять до 1,5 тыс. эвакуированных из Донбасса

Жителей будут размещать в оздоровительных лагерях и санаторных учреждениях

КУРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Курская область выразила готовность принять до 1,5 тыс. жителей ЛНД и ДНР, эвакуированных с территории республик. Им предоставят все необходимое для комфортного и безопасного размещения, сообщили в пресс-службе администрации региона в субботу.

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"Курская область готова принять до 1,5 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР и предоставить все, что необходимо для их комфортного и безопасного размещения в оздоровительных лагерях и санаторных учреждениях", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, этот вопрос находится на особом контроле губернатора и администрации региона и будет корректироваться по мере развития ситуации.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России сообщили о готовности принять и разместить людей с Донбасса. По поручению президента Россиии Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.

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