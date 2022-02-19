Первые поезда с эвакуированными жителями Донбасса прибыли в Ростовскую область

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Первые поезда с эвакуированными из Донбасса мирными жителями прибыли в Ростовскую область, доставлены более 800 человек, из них более 280 - дети. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в экстренных службах Ростовской области.

"Первые поезда прибыли: 871 человек доставлены, из них более 280 дети", - сказал собеседник агентства.

Поездами из Донбасса в Ростовскую область к вечеру субботы планируют доставить порядка 1,5 тыс. мирных жителей/

Ранее агентство Луганскинформцентр сообщило, что первый пассажирский поезд с эвакуируемыми жителями Луганской народной республики отправился в Россию.

По информации агентства, планируется, что этот состав вывезет в Россию порядка 650 человек, по пути следования он сделает остановки в Алчевске и Свердловске. Власти ЛНР планируют повторные отправки железнодорожного состава.

На утро субботы, по данным правительства ЛНР, в Россию уже эвакуировали более 13,5 тыс. человек.

Ситуация вдоль линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Информация о погибших не поступала, два мирных жителя ранены.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию.