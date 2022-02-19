В РПЦ заявили, что не планируют на Архиерейском соборе обсуждать смену языка богослужения

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) не будет менять язык богослужения на русский. Об этом в субботу заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Какого-то специального обсуждения темы богослужебного языка на Архиерейском соборе не планируется", - сказал он в интервью программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По словам иерарха, тема тяжелого понимания богослужений на церковнославянском языке давно обсуждается, но проектов по переводу всего богослужения на русский язык у РПЦ нет. "Русская церковь дорожит богослужением в том виде, в каком она его унаследовала от наших предков. Это включает в себя использование церковнославянского богослужебного языка", - объяснил Иларион.

Тем не менее, митрополит допустил, что некоторые части богослужения могут звучать на русском языке, например Евангелие. "Самое важное с точки зрения церкви - это чтобы люди понимали смысл богослужения, а понимание смысла не придет через перевод богослужения на русский язык", - подчеркнул он.