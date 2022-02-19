Режим повышенной готовности ввели в Воронежской области из-за приема беженцев из ДНР и ЛНР

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в субботу подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с приемом беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Ввести с 15:00 19.02.2022 на территории Воронежской области для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) режим повышенной готовности", - говорится в тексте указа.

В нем отмечено, что главам районов Воронежской области рекомендовано подготовить к развертыванию пункты временного размещения беженцев, организовать взаимодействие с территориальными органами федеральной власти для организации работы этих пунктов. Ответственным за размещение граждан и их жизнеобеспечение назначен первый заместитель правительства региона Владимир Попов.

Ранее замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко, избранный в палату по партийным спискам от Воронежской области, сообщил, что регион уже готов принять 4,5 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР, а в случае необходимости сможет принять еще большее количество.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.