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Кризис на Украине
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Режим повышенной готовности вводится в Волгоградской области из-за приема жителей Донбасса

Губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании поставил задачи по приему беженцев
Волгоград Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Волгоград
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Волгоградской области в связи с приемом эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.

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"На оперативном совещании, которое провел губернатор Андрей Бочаров, принято решение о введении на территории Волгоградской области режима повышенной готовности. Глава региона поставил задачи по приему беженцев из Донбасса", - сообщили в пресс-службе.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.

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РоссияКризис на УкраинеВолгоградская область
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