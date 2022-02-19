Режим повышенной готовности вводится в Волгоградской области из-за приема жителей Донбасса

ВОЛГОГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Волгоградской области в связи с приемом эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"На оперативном совещании, которое провел губернатор Андрей Бочаров, принято решение о введении на территории Волгоградской области режима повышенной готовности. Глава региона поставил задачи по приему беженцев из Донбасса", - сообщили в пресс-службе.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.