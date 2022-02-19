Глава ЕАО Гольдштейн заявил о готовности региона принять беженцев из Донбасса

ТАСС, 19 февраля. Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн заявил о готовности принять беженцев из Донбасса в своем регионе. Об этом сообщил в субботу сенатор от ЕАО, первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

"Губернатор Еврейской автономной области Гольдштейн в беседе с сенаторами от региона Владимиром Джабаровым и Юрием Валяевым заявил о готовности принять беженцев из Донбасса в ЕА", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.

В беседе с корреспондентом ТАСС парламентарий уточнил, что речь об этом шла в телефонном разговоре, состоявшемся в субботу.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей. В Ростовской области в связи с этой ситуацией введен режим ЧС.