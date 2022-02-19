Единороссы откроют в Ростовской области центр правовой поддержки для беженцев из Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" откроет в Ростовской области центр правовой поддержки для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального отделения партии.

"В Ростовскую область прибывают жители Донбасса, которые направляются в пункты временного размещения, где получают необходимую помощь. При этом у многих возникают различные вопросы, в том числе и правовые. Для их решения региональное отделение "Единой России" открывает с 20 февраля центр правовой поддержки жителей ДНР и ЛНР", - сказал секретарь регионального отделения партии, председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, слова которого привели в пресс-службе. Там уточнили, что центр будет работать на базе региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.

К оказанию правовой помощи на площадке центра подключаются представители регионального отделения Ассоциации юристов России, адвокатской палаты, органов власти. Также будет осуществляться необходимое взаимодействие с мобильными группами ГУ Министерства юстиции РФ по Ростовской области.

В центре будет работать горячая линия, на которую можно позвонить по телефону 8(863)2-918-918. Кроме того, связаться со специалистами центра можно будет по электронной почте op@rostov.er.ru. В воскресенье центр приступит к работе в 12:00 мск, сказали в пресс-службе, добавив, что в дальнейшем он будет работать с 09:00 до 18:00 мск.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей. В Ростовской области в связи с этой ситуацией введен режим ЧС.