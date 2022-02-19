В ЛНР заявили, что из республики в РФ 19 февраля эвакуировали более 3 тыс. человек

ЛУГАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек были эвакуированы из Луганской народной республики (ЛНР) в Россию в субботу на данный момент. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ЛНР.

"Сегодня с 08:00 до 17:00 эвакуировано автомобильным транспортом 2 266 человек, железнодорожным транспортом - 908 человек", - сообщили в штабе. Таким образом, общее число эвакуированных из ЛНР в РФ людей в субботу составило 3 174 человека.

На территории ЛНР работает 61 пункт эвакуации. Задействовано 219 автобусов и 1 железнодорожный состав. "Всего со вчерашнего дня эвакуировано 16 747 человек", - сообщает штаб территориальной обороны ЛНР.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках объявлена всеобщая мобилизация.