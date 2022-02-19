В Дагестане организовали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

МАХАЧКАЛА, 19 февраля. /ТАСС/. Сбор гуманитарной помощи организовали в Дагестане для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, прибывающих на территорию Российской Федерации в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения. Об этом в субботу ТАСС сообщили в региональном клубе "Мы вместе".

"В целях создания условий для вынужденных переселенцев с юго-востока Украины, прибывающих на территорию Российской Федерации, в Республике Дагестан организован сбор гуманитарной помощи с целью оперативной отправки в пункты временного размещения в Ростовскую область для людей пожилого возраста, женщин, детей и сирот", - сказал собеседник агентства. По его словам, сбор будет осуществляться на базе регионального клуба "Мы вместе" в Махачкале.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей. В Ростовской области введен режим ЧС.