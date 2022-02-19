Волгоградская область готова принять 3,5 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Волгоградская область готова принять 3,5 тыс. беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), все необходимое будет закуплено на средства регионального резервного фонда. Об этом в субботу сообщил депутат Госдумы Андрей Гимбатов, представляющий в палате данный субъект РФ.

"Волгоградская область готова принять временно эвакуированных жителей Донбасса. Губернатор Андрей Бочаров, который возглавил оперативный штаб по оказанию помощи, сегодня подтвердил, что регион готов принять 3,5 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР", - сказал парламентарий, слова которого приводит пресс-служба фракции "Единой России".

По его словам, "питание, а также санитарно-гигиенические средства будут закупаться из средств резервного фонда области". Беженцы будут размещены в детских круглогодичных лагерях, санаториях, базах отдыха, пустующих номерах гостиниц, в семьях, готовых принять у себя людей.

"Предварительно готовы 87 пунктов временного размещения, - добавил Гимбатов. - Если потребуется, регион сможет принять у себя еще больше беженцев".

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.