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В Северной Осетии почтили память бывшего главы республики Тамерлана Агузарова

Он умер 19 февраля 2016 года в возрасте 52 лет после тяжелой болезни

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 февраля. /ТАСС/. Память бывшего главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова почтили в республике. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"В годовщину кончины бывшего главы РСО-Алания Тамерлана Агузарова руководство республики, представители общественности возложили цветы к его могиле на Аллее славы во Владикавказе. Память бывшего руководителя республики почтили минутой молчания", - говорится в сообщении.

Тамерлан Кимович Агузаров был назначен временно исполняющим обязанности главы РСО-Алания в июне 2015 года. В сентябре по представлению президента РФ Владимира Путина единогласно избран депутатами парламента республики руководителем Северной Осетии. 19 февраля 2016 года в возрасте 52 лет умер после тяжелой болезни.

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