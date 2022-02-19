В Северной Осетии почтили память бывшего главы республики Тамерлана Агузарова

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 февраля. /ТАСС/. Память бывшего главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова почтили в республике. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"В годовщину кончины бывшего главы РСО-Алания Тамерлана Агузарова руководство республики, представители общественности возложили цветы к его могиле на Аллее славы во Владикавказе. Память бывшего руководителя республики почтили минутой молчания", - говорится в сообщении.

Тамерлан Кимович Агузаров был назначен временно исполняющим обязанности главы РСО-Алания в июне 2015 года. В сентябре по представлению президента РФ Владимира Путина единогласно избран депутатами парламента республики руководителем Северной Осетии. 19 февраля 2016 года в возрасте 52 лет умер после тяжелой болезни.