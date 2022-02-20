В Москве в честь Дня гида подготовили тематические экскурсии

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Тематические экскурсии в честь Всемирного дня экскурсовода, который отмечается 21 февраля, проведут в Москве. Мероприятия пройдут на ВДНХ, в городских экоцентрах.

Так, Мосприрода подготовила экомарафон бесплатных мероприятий "О, мой гид". "21 февраля в 12:00 начнется экскурсия по историко-экологической тропе в природно-историческом парке "Битцевский лес". На мероприятии будет идти рассказ об экосистеме Битцевского леса, животном и растительном мире. Мероприятие 5+. Запись: 8-495-426-00-22 или dir-yuzao@eco.mos.ru", - сказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. С полной афишей мероприятий можно ознакомиться на сайте Мосприроды.

В воскресенье, 20 февраля, в 16:00 и 19:00 центр славянской письменности "Слово" приглашает на бесплатную обзорную экскурсию "Кириллица в пространстве и времени: от момента создания до наших дней". "Посетители узнают о первых алфавитах - кириллице и глаголице, познакомятся с древнейшими литературными произведениями, дошедшими до наших дней. Гости побывают в монастырской келье, земской школе, печатной мастерской. Участие по предварительной регистрации", - сказали в пресс-службе ВДНХ.

А 21 февраля всех желающих приглашают присоединиться к обзорной экскурсии по территории ВДНХ, увидеть знаковые архитектурные шедевры и узнать интересные факты о выставке. Сбор группы около инфоцентра в левом крыле арки главного входа. Начало экскурсий в 10:30; 13:00; 15:30 и 18:00. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.