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В Москве ожидаются облачная погода и до четырех градусов тепла 20 февраля

В ночь на 21 февраля температура опустится до минус одного градуса

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшие осадки и до плюс четырех градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет два-четыре градуса тепла. В ночь на понедельник - до минус одного градуса.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывами до 17 м/ с, в связи с чем 19 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

Атмосферное давление составит около 736 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться от нуля до плюс четырех градусов. В ночь на понедельник она может понизится до минус одного градуса.

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