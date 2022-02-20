У берегов Итурупа прогнозируют опасные волны 21 февраля

ТАСС, 20 февраля. Опасное волнение до четырех метров и более ожидается в понедельник у охотоморского побережья острова Итуруп в Сахалинской области, сообщили в воскресенье в региональном управлении МЧС России.

"21 февраля у охотоморского побережья острова Итуруп ожидается опасное волнение моря до четырех м и более. Явление сохранится до первой половины дня 22 февраля", - говорится в сообщении со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

Жителям и гостям указанного района рекомендуется не выходить в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от моря.

Кроме этого, 21 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием значительных приливо-отливных колебаний уровня моря и очень сильного ветра ожидаются торошение, взлом и отрыв припая.