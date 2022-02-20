В МЧС заявили о готовности России вакцинировать прибывающих из Донбасса беженцев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти России готовы в случае необходимости проводить вакцинацию прибывающих с территории Донбасса беженцев, сообщил в воскресенье журналистам врио главы МЧС Александр Чуприян.

"Мы, российская сторона, готовы проводить и вакцинацию среди прибывшего населения", - сказал он.

Беженцы по прибытии в пункты временного размещения также сдают ПЦР-тесты. Положительных тестов на коронавирус, по данным Чуприяна, пока не выявлено.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.