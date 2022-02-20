В Ростовской области заявили, что жители региона предлагают помощь беженцам из Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Жители Ростовской области с сочувствием относятся к вынужденным эвакуироваться из Донбасса людям, от дончан поступает большое число звонков на горячие линии с предложениями оказать какую-либо помощь, сформирован список из нескольких десятков некоммерческих и волонтерских организаций. Об этом ТАСС в воскресенье заявил председатель комиссии Общественной палаты Ростовской области по информационной и молодежной политике, развитию добровольчества Леонид Шафиров.

"В Ростовской области желающих помочь очень много, желающих собирать благотворительную помощь огромное количество. Координация осуществляется, данные сверяются с потребностями эвакуированных. Питание организовано, обеспечено бюджетным финансированием, привозить какие-то продукты питания в ПВР (пункты временного размещения - прим. ТАСС) не нужно. Есть желание людям помочь в трудную минуту: им непросто из своих домов, квартир в зиму куда-то ехать. Дончане очень сочувствуют эвакуированным, которые вынуждены покинуть свои дома, и готовы оказывать помощь", - сообщил Шафиров.

Он добавил, что в регионе формируется список из некоммерческих и волонтерских организаций, которые принимают участие в оказании помощи эвакуированным. "Несколько десятков некоммерческих организаций и волонтерских центров вошли с список, их помощь будет необходима эвакуированным. Кому-то юридическая помощь, слабослышащим смогут оказать помощь сурдопереводчики, [будет оказана] помощь перенесшим стресс детям в организации им досуга", - резюмировал собеседник агентства.