В ЛНР проводят проверку сирен звуковой системы оповещения

ЛУГАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Сирены звуковой системы централизованного оповещения включились в эти минуты в Луганске, идет техническая проверка. Об этом в воскресенье сообщает корреспондент ТАСС.

По всему городу слышны протяжные звуки, особенно громкие - в центре.

Ранее МЧС ЛНР сообщило, что проведет во всех регионах республики соответствующую проверку. "20 февраля 2022 года в 12:00 и в 16:00 (совпадает с московским - прим. ТАСС) будет проводиться техническая проверка системы централизованного оповещения Луганской народной республики с запуском электросирен", - говорится в сообщении.

В МЧС призвали жителей сохранять спокойствие и пресекать любые проявления паники.