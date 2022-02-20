В КЧР реализуют проект по привлечению порядка 8 тыс. жителей к занятиям спортом

ЧЕРКЕССК, 20 февраля. /ТАСС/. Региональная программа по привлечению до 8 тыс. жителей Карачаево-Черкесии к регулярным занятиям различными видами спорта будет реализована до конца текущего года. Об этом ТАСС сообщили в министерстве физической культуры и спорта республики.

"В КЧР стартовала региональная программа "Спорт для нас", в рамках которой мы будем обучать всем видам спорта, которые у нас популяризируются - до 100 видов, включая плавание, волейбол, гандбол - все, что может быть связано с теми или иными навыками, которые человек не может приобрести на улице. Мы хотим задействовать как можно больше людей. Ожидаемая цифра - до 8 тыс. человек, все, конечно же, зависит от желания жителей", - рассказали в министерстве.

Это первый подобный проект в регионе, он разработан для привлечения к регулярным занятиям спортом. Предполагается, что любой житель республики сможет подать заявку, в которой укажет интересующий его вид спорта. В зависимости от выбранного направления будет определена программа пробных занятий. Единственным условием является соответствие возрасту. Реализация программы запланирована до конца 2022 года.

"У нас большую распространенность имеют только силовые виды спорта и только в залах, а массовые виды спорта или спорт для здоровья практикуют мало. Поэтому мы переходим от пропаганды здорового образа жизни к активным действиям. Идея уроков в проекте очень схожа с пробным занятием в спортзале, когда человек приходит и проверяет свои силы, если нравится - остается", - добавили в министерстве.

По данными ведомства, в 2021 году число жителей Карачаево-Черкесии, занимающихся физической культурой и спортом, достигло 224,3 тыс. человек, это более 50% от численности населения в возрасте от 3 до 79 лет.

Ранее в пресс-службе главы и правительства республики рассказали, что в 2022 году на территории региона откроются 10 спортивных объектов, в том числе четыре физкультурно-оздоровительных комплекса и два крупных стадиона. Всего за последние 10 лет в республике построили более 120 спортивных объектов.