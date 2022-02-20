Портрет княгини Тенишевой, написанный Серовым, впервые представят в музее ее наследия

ТАСС, 20 февраля. Портрет княгини Марии Тенишевой, написанный художником Валентином Серовым, и находящийся в частной коллекции французского коллекционера Рене Герра, впервые представят в виртуальном музее меценатки. Музей создан при поддержке Фонда президентских грантов и рассчитан на около 500 экспонатов, рассказала в воскресенье ТАСС руководитель проекта, председатель правления благотворительного фонда имени братьев Могилевцевых Ирина Кеня.

"Виртуальный музей Марии Тенишевой смогут посетить люди из любого региона России и мира, потому что ее деятельность была связана и с другими странами, в том числе Парижем. Первый зал - это портретная галерея, в которой мы собрали около 14 известных портретов княгини. Один из них находится в частной коллекции французского коллекционера Рене Герра - работа Валентина Серова, это был самый любимый портрет Тенишевой и она увезла его с собой в Париж", - сказала Кеня.

По ее словам, для создания музея архитекторы восстановили в виртуальном формате усадебный дом княжеской семьи в Хотылево, который был разрушен в Брянской области в период Великой Отечественной войны. Всего в 14 залах разметят более 500 предметов из коллекции музейных фондов Смоленского государственного музея-заповедника, Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства в Москве и личных архивов.

В музее создадут два зала со сменными экспозициями, где разместят работы школьников и студентов, изготовленные в стиле русских народных промыслов, а также картины, написанные на пленэрах в усадьбах Тенишевой в Хотылево и Талашкино.

Княгиня Мария Тенишева (1858-1928) - коллекционер, меценат и художник, создатель художественного центра в Талашкине в Смоленской области, где работал М. А. Врубель и бывал Ф. И. Шаляпин. Она собрала коллекцию русской и зарубежной акварели, составила коллекцию декоративно-прикладного и народного искусства, издавала журнал "Мир искусства", а также открыла на свои средства в Петербурге бесплатную студию рисования под руководством И. Е. Репина.