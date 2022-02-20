В Крыму начали сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Депутаты и волонтеры Крыма приступили к сбору первой партии гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса, сообщил в воскресенье на своей странице во "ВКонтакте" председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

"Необходимая помощь беженцам на данную минуту - самая обыденная: предметы гигиены, одноразовая посуда, воды, сухие пайки, детское питание и так далее. Крымчане всегда приходят на помощь соотечественникам, попавшим в беду, и уже активно включились в эту работу. Никто из беженцев не должен чувствовать себя брошенным. Партийные структуры "Единой России" в Крыму, депутаты, волонтерский центр партии уже приступили к сбору гуманитарной помощи, первая часть которой будет отправлена в ближайшие дни", - написал Константинов.

Он отметил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР. В координации с МЧС члены группы оценят объем необходимой помощи.

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков сообщил, что в городе открыты четыре пункта приема гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. "Волонтерский штаб в местном отделении партии "Единая Россия", ул. Ю. Гагарина, 1. Подразделения МЧС по адресам: ул. Комарова, 1, ул. Орджоникидзе, 1, ул. Отдельной Приморской армии, 9. Принимаются продовольственные товары (не скоропортящиеся), вода, средства личной гигиены, постельное белье", - уточнил мэр.

В минувшую пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.