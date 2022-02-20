Экипажи гранд-тура "Байкальская миля" отправились из Москвы на Байкал

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Команды, участвующие в гранд-туре "Байкальская миля - 2022. Места силы", отправились с Поклонной горы в Москве на Байкал, передает корреспондент ТАСС.

Фестиваль скорости начинается на льду Байкала 9 марта. При этом в основном участие в нем примут экипажи на самостоятельно собранных транспортных средствах. Оценивать результаты гранд-тура будет жюри, среди членов которого путешественник Федор Конюхов и спортсмен Вячеслав Фетисов. Председатель жюри фестиваля - глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Мне очень приятно и почетно здесь находиться, открывать второй гранд-тур, который будет завершен в гостеприимной Республике Бурятия, в селе Максимиха. <…> Та тематика, с которой вы пройдете это путешествие по нашей огромной стране от Санкт-Петербурга и Владивостока и встретитесь на Байкале, - вы зарядитесь, наверно, огромнейшей энергетикой нашей великой родины", - сказала заместитель директора департамента мониторинга правоприменения АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Мария Бадмацыренова.

По ее словам, мероприятия "Байкальской мили" направлены на сохранение экологии в регионе. Также они позволяют повысить инвестиционный интерес к республике. "Именно "Байкальская миля" показывает, как нужно делать мероприятия на самом чистом льду Байкала без ущерба экологии, а с максимальной пользой для местного населения, потому что задействуется экономика местности, призываются средства размещения, идет инвестиционный интерес к региону. И в этом плане именно такие мероприятия, как "Байкальская миля", должны и уже сейчас показывают, как нужно относиться к экологии, с какими техническими регламентами, требованиями, контролем за всем этим", - пояснила Бадмацыренова.

В ходе своего путешествия 14 команд будут снимать видеоролики, которые будет оценивать жюри. "Хочу пожелать вам удачи, безопасной и интересной дороги, хороших видов, прекрасных впечатлений и пообещаю вам честное судейство. Мы будем за вами тщательно следить, отсматривать весь материал. У нас достаточно творческая команда, которая все оценит по достоинству", - сказал член жюри, актер Владимир Яглыч.

Отдельной миссией команд станет участие в заключительном этапе экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы". Участники доставят гильзы с грунтом с места обнаружения затонувших кораблей и подводных лодок в Балтийском море родственникам погибших во время Великой Отечественной войны. Во время старта автопутешествия команде ФСК была передана капсула с грунтом, которую нужно доставить родственнику одного из погибших на судне ВТ-501 "Балхаш" в 1941 году.

О гранд-туре

В прошлом году из-за ограничительных мер два формата мероприятий проходили отдельно. В 2022 году мероприятие поменяет формат: фестиваль и автомотопробег-гранд-тур "Байкальская миля" объединятся. В прошлому году за две недели участники преодолели более 6 тыс. км и выполняли во время путешествия специальные маршрутные задания. В этом году 20 февраля экипажи грандтура стартуют из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока на Байкал по маршруту, полученному по итогам жеребьевки.

Основная идея фестиваля "Байкальская миля" - установление рекордов скорости на различных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете. В марте 2021 года мероприятие прошло с ограниченным числом участников и зрителей из-за пандемии, состоялся автомотопробег-гранд-тур для 13 экипажей, стартовавших 19 февраля из Санкт-Петербурга, 6-7 марта прошли заезды на специально оборудованных ледовых трассах протяженностью 1/8 мили (200 м) и 1 миля.