"Единая Россия" и фонд "Доктор Лиза" договорились о совместной помощи жителям ДНР и ЛНР

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" и фонд "Доктор Лиза" наладят системную работу по оказанию помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик - как эвакуированным в РФ, так и находящимся на территории ДНР и ЛНР, которым требуется медицинская и социальная поддержка. Об этом сообщила глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова по итогам встречи с директором фонда "Доктор Лиза" Натальей Авиловой.

"Приезжают дети и взрослые, которым нужна плановая медпомощь. Дети, которым нужно продолжать обучение", - приводит слова Кузнецовой пресс-служба единороссов в воскресенье.

По ее словам, нужно совместно решать вопросы конкретных семей и их жизненных ситуаций. "Они будут стекаться в общественные приемные "Единой России" и решаться. Нужно понимать, что эта ситуация может затянуться, и максимально сконцентрироваться. Мы объединяемся, чтобы помочь как можно скорее наладить системную работу по этим вопросам. В этом - память о деле Елизаветы Глинки и простой человеческий долг", - подчеркнула вице-спикер Госдумы.

Кузнецова добавила, что в регионах, куда прибывают эвакуированные жители, на базе общественных приемных "Единой России" организован сбор информации об их первоочередных потребностях. Также единороссы находится на связи с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка, чтобы организовать помощь детям, которые остались на территории ДНР и ЛНР.

В свою очередь Авилова подчеркнула, что волонтеры окажут взрослым и детям всю необходимую помощь. "Есть две категории людей, о которых мы особенно беспокоимся - это тяжелобольные взрослые и дети, которым нужна постоянная терапия. А также семьи, которые уже приехали, у них нет полиса ОМС. Важно решить задачу регулярного осмотра прибывших людей, чтобы предотвратить распространение инфекций. Также важно решить технические вопросы оперативной поставки лекарств", - сказала директор фонда.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.